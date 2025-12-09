Colo Colo reestructura su banda derecha: los dos laterales que Blanco y Negro tiene en carpeta para 2026

Tras el horrible año 2025 que tuvo Colo Colo, es inminente una profunda reestructuración del plantel profesional, proceso en el que Blanco y Negro ya trabaja.

Uno de los sectores que más modificaciones podría presentar en 2026 es la defensa, ya que, como se ha ido adelantando, varios futbolistas de esa zona no serán renovados.

Entre los nombres que dejarían el club aparecen Mauricio Isla y Óscar Opazo, los dos laterales derechos que actualmente tiene el “Cacique”, por lo que será obligatorio reforzar ese puesto.

Según información de ADN Deportes, Colo Colo ya tiene dos candidatos en carpeta para ocupar esa posición. El primero es Jorge Espejo, defensor de Audax Italiano que ha sido titular durante toda la temporada, ya sea como lateral o en funciones más centralizadas.

En la presente campaña disputó 40 partidos entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile, anotando 3 goles y entregando 3 asistencias. Una de esas conquistas fue justamente ante los albos en la fecha 15 del torneo.

El segundo nombre que gusta en la gerencia deportiva de Blanco y Negro es Francisco Salinas, reciente campeón con Coquimbo Unido y convocado a la selección chilena.

El “Koreano” viene de la mejor temporada de su carrera en los “Piratas”, con 8 goles y 4 asistencias. Eso sí, su fichaje aparece como una operación más compleja para el “Popular”, ya que su valor de mercado viene al alza.