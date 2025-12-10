Otra vez al fútbol de escritorio: el resquicio reglamentario que analizan Unión Española y Deportes Iquique para seguir en Primera División / Cristian Vivero Boornes

El Campeonato Nacional 2025 se cerró el pasado fin de semana, ya con los descensos consumados de Deportes Iquique y Unión Española.

Los dos elencos tuvieron los dos peores rendimientos de la temporada, pero, como ha sido la tónica de los últimos años, podría haber eventualmente novedades en torno a reclamos jurídicos que podrían modificar la tabla de posiciones.

Esto debido a un problema de actualización en torno a la reglamentación vigente de la Primera División.

Si bien las bases del torneo son claras, en el artículo 88, en el entendido de que el último y penúltimo lugar de la tabla son los que descenderán a la Primera B, el Reglamento de la ANFP, vigente desde el 12 de junio de 2024, entrega otra perspectiva.

En este último documento, el artículo 90 plantea que habrá 20 equipos en Primera División (hoy hay 16) y profundiza, respecto a los descensos, que “finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueren los menores".

En resumen, el Reglamento de la ANFP habla de la vigencia de los promedios para sentenciar los descensos, con la agravante de que dicha orgánica está, en orden de prelación de normas, por sobre las bases de Primera División.

La falta de actualización de la segunda normativa en importancia de la orgánica le abriría la puerta a Deportes Iquique y Unión Española. Según los cálculos del medio partidario “Furiosos UE”, Deportes La Serena (0,9) y Deportes Limache (1,03) serían los equipos con peor promedio de la tabla, superando a Unión La Calera (1,11), Unión Española (1,16) y Deportes Iquique (1,20).

Según información de ADN Deportes, tanto en el elenco hispano como en los “Dragones Celestes” están en conocimiento de estos antecedentes. Los nortinos están indagando más información para eventualmente recurrir el tema ante el Tribunal de Disciplina, mientras que en el Santa Laura no han sido tan explícitos para esta situación.