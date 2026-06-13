;

Suecia - Túnez: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Ambas selecciones se enfrentan en su estreno mundialista por la primera fecha del Grupo F.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Linnea Rheborg

El Mundial 2026 ya está en marcha y este domingo será el turno del debut de Suecia y Túnez. Ambas selecciones viajan a Monterrey para enfrentarse por la primera jornada del Grupo F, que también integran Países Bajos y Japón.

La selección de Suecia, bajo la dirección técnica de Graham Potter, llega a su estreno mundialista con varias dudas tras asegurar su clasificación mediante el repechaje continental disputado en marzo.

Revisa también:

ADN

En sus compromisos amistosos más recientes no dejó buenas sensaciones: cayó por 3-1 ante Noruega en Oslo y apenas rescató un discreto empate 2-2 como local frente a Grecia.

Por su parte, Túnez, comandada por Sabri Lamouchi, afrontará su octava participación en la máxima cita del fútbol. Al igual que su rival, llega con un rendimiento irregular en sus partidos de preparación: perdió 1-0 ante Austria y fue goleado 5-0 frente a Bélgica.

¿Cuándo y a qué hora juegan Suecia vs. Túnez en el Mundial 2026?

El partido entre Suecia y Túnez, válido por la primera fecha del Grupo F, se juega este domingo 14 de junio a las 10:00 horas de Chile en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Suiza vs. Túnez?

En Chile, el encuentro no contará con transmisión en señal abierta y solo podrá verse a través de televisión por cable. La emisión en TV de pago estará a cargo de DSports.

Además, el partido también estará disponible en streaming mediante las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad