Suecia - Túnez: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

El Mundial 2026 ya está en marcha y este domingo será el turno del debut de Suecia y Túnez. Ambas selecciones viajan a Monterrey para enfrentarse por la primera jornada del Grupo F, que también integran Países Bajos y Japón.

La selección de Suecia, bajo la dirección técnica de Graham Potter, llega a su estreno mundialista con varias dudas tras asegurar su clasificación mediante el repechaje continental disputado en marzo.

En sus compromisos amistosos más recientes no dejó buenas sensaciones: cayó por 3-1 ante Noruega en Oslo y apenas rescató un discreto empate 2-2 como local frente a Grecia.

Por su parte, Túnez, comandada por Sabri Lamouchi, afrontará su octava participación en la máxima cita del fútbol. Al igual que su rival, llega con un rendimiento irregular en sus partidos de preparación: perdió 1-0 ante Austria y fue goleado 5-0 frente a Bélgica.

¿Cuándo y a qué hora juegan Suecia vs. Túnez en el Mundial 2026?

El partido entre Suecia y Túnez, válido por la primera fecha del Grupo F, se juega este domingo 14 de junio a las 10:00 horas de Chile en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Suiza vs. Túnez?

En Chile, el encuentro no contará con transmisión en señal abierta y solo podrá verse a través de televisión por cable. La emisión en TV de pago estará a cargo de DSports.

Además, el partido también estará disponible en streaming mediante las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+.