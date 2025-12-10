;

Entrenador europeo se perfila como candidato principal para reemplazar a Álvarez en la U

Renato Paiva ya habría tenido varias reuniones con Azul Azul.

Carlos Madariaga

En la U de Chile se mantienen en la duda respecto de la permanencia o no de Gustavo Álvarez como director técnico del club.

Aunque el DT argentino explicitó su intención de irse con miras al 2026, las negociaciones para su salida se mantienen, considerando que el entrenador tiene contrato vigente.

ADN

Sin embargo, eso no le ha impedido a Azul Azul buscar un reemplazante de Gustavo Álvarez para la próxima temporada.

Según información del periodista argentino César Luis Merlo, el portugués Renato Paiva sería el principal candidato.

"El club tuvo varias reuniones con el DT y se busca llegar a un acuerdo en lo económico“, remarcó el comunicador en sus redes sociales.

Pese a su origen europeo, Renato Paiva tiene una vasta experiencia en el fútbol sudamericano, pues ha dirigido al Independiente del Valle de Ecuador, al León y Toluca de México, además del Bahía, Botafogo y Fortaleza de Brasil.

De hecho, él fue quien enfrentó a la U de Chile dirigiendo al Botafogo este año en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que conoce bien a los azules.

