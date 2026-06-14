Presidente Kast valora cese al fuego entre EE.UU. e Irán y expresa esperanza por un acuerdo de paz definitivo

El Presidente José Antonio Kast se refirió este domingo al cese al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, uno de los acontecimientos internacionales más relevantes de las últimas semanas, y manifestó su expectativa de que las partes logren avanzar hacia una paz duradera.

A través de una publicación en la red social X, el Mandatario valoró el anuncio que busca poner fin a las hostilidades entre ambos países y expresó su confianza en que las negociaciones permitan consolidar una solución definitiva al conflicto, que ha generado preocupación en la comunidad internacional por sus efectos políticos, económicos y energéticos.

La reacción de Chile ante el anuncio de alto al fuego

Mediante su mensaje, el jefe de Estado destacó la importancia del diálogo y de los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada de tensiones en Medio Oriente, una de las regiones más sensibles para la estabilidad global.

En su publicación, el Presidente Kast señaló: “Valoramos el cese al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán, y nos mantenemos esperanzados de que pronto se alcance un acuerdo de paz que ponga fin a este conflicto”.

La postura de Chile también fue expresada a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el Gobierno valoró el entendimiento alcanzado entre ambas naciones y destacó su relevancia para la estabilidad internacional. En el documento, la Cancillería señaló que “el acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán constituye un avance significativo en favor de la paz, la estabilidad y la seguridad en Medio Oriente”.

Asimismo, el Ejecutivo manifestó su expectativa sobre “avanzar hacia soluciones definitivas y permanentes”, y que se “garantice la paz en la región a través del diálogo y de los mecanismos pacíficos para la solución de controversias”.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó la posición histórica de Chile en materia de política exterior, destacando la importancia de la cooperación internacional para enfrentar conflictos. La declaración concluye reiterando “su compromiso con el respeto del derecho internacional, la diplomacia y el multilateralismo como herramientas fundamentales para la prevención y resolución pacífica de los conflictos”.