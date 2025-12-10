;

Conflicto por Iván Román: Palestino demanda a Atlético Mineiro ante la FIFA por impago en el fichaje del defensa

Desde el cuadro de La Cisterna afirman que el “Galo” no ha depositado ninguna las cuotas correspondientes al traspaso del defensor chileno.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Sports Press Photo

Fue a comienzos de 2025 cuando Iván Román dio el gran salto desde Palestino al Atlético Mineiro, donde, pese a no ser titular indiscutido, ha sumado varios minutos.

Sin embargo, más allá de la situación deportiva del defensor de 19 años, existe un serio problema entre los clubes que realizaron la operación o, más bien, desde los “Árabes” hacia el “Galo”, ya que en La Cisterna acusan que no han recibido un solo peso por el traspaso del jugador.

Según información de AS, Palestino y Atlético Mineiro acordaron un monto de 1,5 millones de dólares por el pase de Román, a pagar en tres cuotas de 500 mil dólares cada una. No obstante, ninguna de ellas se ha efectuado.

ADN

La primera cuota debía haber llegado a las arcas del cuadro chileno en septiembre pasado, pero eso no ocurrió y, además, desde Brasil dejaron de responder los correos. Ante este escenario, la dirigencia de Palestino decidió demandar al Mineiro ante la FIFA.

El citado medio indica que esta acción podría acelerar el pago por parte del “Galo”, considerando que la segunda cuota debería llegar en enero de 2026. De no concretarse, en Palestino esperan que la FIFA falle a su favor y que, además del pago, castigue al club de Minas Gerais impidiéndole realizar fichajes en el próximo mercado.

