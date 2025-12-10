La U de Chile tiene precontrato para sumar a su primer refuerzo para 2026 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Con el cierre del Campeonato Nacional 2025, el mercado de fichajes comenzó a activarse profusamente tanto en la salida como la eventual llegada de jugadores.

Uno de los equipos que han ido ya sumando nombres de cara a la próxima temporada es la U de Chile.

Ante la salida de la mayoría de sus atacantes, el uruguayo Maximiliano Silvera, de Peñarol, surge como una prioridad.

Sin embargo, Azul Azul también tiene avances en otras zonas del campo, como revelaron desde Paraguay.

Esto luego que el presidente de Recoleta, Luis Vidal, reconoció que hay gestiones activas para que uno de los jugadores de su equipo, el volante Lucas Romero, llegue al elenco universitario laico.

“La primera opción es Chile, tenemos un precontrato. Hay que esperar 48 horas. Posteriormente, vamos por lo de Brasil, que llegaron ofertas menores, y Argentina, que es tercera opción”, explicó en diálogo con Vs Sports.

Formado en Tacuary, el mediocampista de 23 años acumuló 34 partidos con Recoleta, anotando un gol. Además, estuvo en las nóminas de la selección de Paraguay desde la fecha FIFA de septiembre, por lo que además es un eventual mundialista, con lo que el nombre de Lucas Romero asoma como un nombre atractivo para la U de Chile.