VIDEO. Los Tenores conversaron con José “Pepe” Rojas sobre la salida de Gustavo Álvarez de la Universidad de Chile
En el programa de este lunes, nuestros panelistas comentaron el anuncio del DT azul de dejar el club tras terminar el torneo, el descenso de Unión Española a la Primera B y mucho más.
En la edición de Los Tenores de este lunes 1 de diciembre, nuestros panelistas se enteraron del anuncio de Gustavo Álvarez de dejar la Universidad de Chile tras el partido ante Deportes Iquique.
Gonzalo Jara, Rodrigo Hernández, Leo Burgueño, Patricio Barrera y Carlos Costas conversaron con José “Pepe” Rojas sobre la salida del entrenador azul y comentaron los motivos del DT para abandonar el club.
Revisa también:
Además, analizaron el descenso de la Unión Española y supieron de la demanda que recibió Colo Colo ante la FIFA por parte de un exjugador.
Revive la edición de Los Tenores de este lunes 1 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
