En la edición de Los Tenores de este lunes 1 de diciembre, nuestros panelistas se enteraron del anuncio de Gustavo Álvarez de dejar la Universidad de Chile tras el partido ante Deportes Iquique.

Gonzalo Jara, Rodrigo Hernández, Leo Burgueño, Patricio Barrera y Carlos Costas conversaron con José “Pepe” Rojas sobre la salida del entrenador azul y comentaron los motivos del DT para abandonar el club.

Además, analizaron el descenso de la Unión Española y supieron de la demanda que recibió Colo Colo ante la FIFA por parte de un exjugador.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 1 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.