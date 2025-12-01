;

VIDEO. “Gustavo Álvarez vino a cambiar lo que venía haciendo la U: encontrar un DT con sus características será difícil”

En plena conversación en vivo con Los Tenores, el exjugador de la Universidad de Chile, José “Pepe” Rojas, se enteró de la salida del entrenador azul una vez que termine el Campeonato Nacional.

Javier Catalán

El reciente anuncio de Gustavo Álvarez de dejar la banca de la Universidad de Chile, pese a no ser sorpresivo, fue un duro golpe para el hincha azul y para todos quienes querían que el argentino siguiera como entrenador del primer equipo.

En plena conversación con Los Tenores de ADN, José “Pepe” Rojas, quien anunciaba su partido de despedida en el Estadio Nacional el próximo 29 de enero de 2026, se enteró en vivo de la salida del argentino, justo cuando señalaba que le gustaría que continuara como técnico de los universitarios.

ADN

“Los técnicos tienen ciclos y, en este caso, Gustavo, para mí, vino a cambiar lo que venía haciendo la U. Desde la tranquilidad, el sello, la mística que se había perdido, de que se venía sufriendo en los años anteriores. La capacidad de Gustavo ha sido muy importante para todo lo que ha generado la U, siendo muy competitiva en lo internacional”, comentó el campeón de la Copa Sudamericana en 2011.

A modo personal, me gustaría que siguiera, porque creo que los procesos han sido muy importantes, y salir a buscar un nuevo técnico y volver a repetir lo que se ha hecho, yo creo que cuesta mucho”, agregó el exdefensor.

Justo en esa etapa de la conversación, “Pepe” y la mesa se enteraron de la salida de Álvarez del banco azul, y así reaccionó ante la noticia.

“Justo hablábamos de los ciclos, que a veces se terminan. En líneas generales, va a dejar una buena base, pero volver a encontrar un técnico con las características de Gustavo puede ser difícil”, dijo el también campeón de la Copa América con La Roja en 2015.

Es una sorpresa para todos, pero me quedo con lo que Gustavo jerarquizó al plantel y ahora se viene una bonita labor dirigencial para buscar un técnico de las mismas características”, sentenció José “Pepe” Rojas en Los Tenores.

