“Es lo más saludable para todos”: Gustavo Álvarez anuncia su salida de la U de Chile

Este lunes, Gustavo Álvarez se anticipó al debate en torno a su futuro como director técnico de la U de Chile, anunciando su salida del cargo en conferencia de prensa.

“Quiero ser bien claro y expresar mi sentir. Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. El corazón me enamora de este club y la razón ve un profundo desgaste que justifico”, declaró en la previa al juego contra Coquimbo Unido en Santa Laura.

“Los proyectos deportivos tienen que tener recursos humanos y de infraestructura proporcionales a esos objetivos, y que las grandes utilidades vayan emparejadas con los logros deportivos. Si no van de la mano, lo pagan los jugadores, los entrenadores y lo sufre el hincha”, enfatizó Gustavo Álvarez, reconociendo que los dos últimos partidos del año marcarán el cierre de su permanencia en el club, donde ganó la Copa Chile en 2024 y la Supercopa Chilena en 2025.

“Tengo la energía y compromiso para estos dos partidos, pero creo que lo mejor para el año que viene es que la U de Chile cambie de entrenador, es lo más saludable para todos”, dijo Gustavo Álvarez, enfatizando que no ha aceptado ningún otro trabajo.

“No tengo ninguna propuesta de trabajo. En enero quiero recargar energías. Se necesita ese cambio de entrenador y que se adapte a los objetivos del club, convencer de algo que no pude”, recalcó en el Centro Deportivo Azul.