;

“Es lo más saludable para todos”: Gustavo Álvarez anuncia su salida de la U de Chile

El entrenador de los azules comunicó que el choque ante Deportes Iquique será su último partido a cargo del cuadro universitario laico.

Carlos Madariaga

0

0 / Daniel Pino/UnoNoticias

Este lunes, Gustavo Álvarez se anticipó al debate en torno a su futuro como director técnico de la U de Chile, anunciando su salida del cargo en conferencia de prensa.

“Quiero ser bien claro y expresar mi sentir. Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. El corazón me enamora de este club y la razón ve un profundo desgaste que justifico”, declaró en la previa al juego contra Coquimbo Unido en Santa Laura.

Revisa también:

ADN

“Los proyectos deportivos tienen que tener recursos humanos y de infraestructura proporcionales a esos objetivos, y que las grandes utilidades vayan emparejadas con los logros deportivos. Si no van de la mano, lo pagan los jugadores, los entrenadores y lo sufre el hincha”, enfatizó Gustavo Álvarez, reconociendo que los dos últimos partidos del año marcarán el cierre de su permanencia en el club, donde ganó la Copa Chile en 2024 y la Supercopa Chilena en 2025.

“Tengo la energía y compromiso para estos dos partidos, pero creo que lo mejor para el año que viene es que la U de Chile cambie de entrenador, es lo más saludable para todos”, dijo Gustavo Álvarez, enfatizando que no ha aceptado ningún otro trabajo.

“No tengo ninguna propuesta de trabajo. En enero quiero recargar energías. Se necesita ese cambio de entrenador y que se adapte a los objetivos del club, convencer de algo que no pude”, recalcó en el Centro Deportivo Azul.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad