“Cuando se toca fondo...”: los lamentos de Pablo Galdames tras presenciar el descenso de Unión Española

Este domingo 30 de noviembre de 2025 será recordado como el día en que Unión Española descendió a la Primera B por segunda vez en su historia. Uno de los que estuvo presente hoy en Santa Laura fue Pablo Galdames, jugador formado en los “hispanos” y actualmente en Independiente, quien conversó con ADN Deportes tras el partido.

“Es difícil para toda la gente de Unión, lo he visto hoy día; cómo estaba el estadio, la gente se quedó hasta el final. Unión es familia, vi gente que veo hace 20 años, que viene al estadio siempre”, comenzó diciendo el volante, que presenció el partido junto a su padre, también con pasado “hispano”.

“Es duro, esperemos que la gente que tenga que hacerse responsable lo haga. Tanto en la vida como en el fútbol hay que innovar y dar pasos hacia adelante, y siento que Unión Española lo necesita. Cuando se toca fondo uno intenta levantarse con más fuerza, esperemos que Unión lo pueda hacer”, continuó el mediocampista de 28 años.

Al ser consultado sobre los responsables de la desastrosa campaña, comentó: “Es un poco de todo. Uno como jugador sabe las cosas que hizo mal durante el año, pero como decía, hay que dar pasos hacia adelante, y Unión hace tiempo no los está dando”.

“Unión es muy grande y no sé si lo saben. Uno tiene que saber dónde está parado. Yo siempre lo digo afuera: Unión es el cuarto equipo más grande de Chile y la gente se ríe, pero es verdad. La gente se merece que la institución se pare y dé pasos hacia adelante”, agregó.

De cara a la participación de Unión Española en la Primera B el 2026, Pablo Galdames comentó: “Hay que mantener la base; lo comentaba recién con mi papá: el campeonato de segunda es durísimo, hay muchos equipos competitivos. Hay que hacer todo lo posible para subir rápido, porque ha pasado con varios equipos que no ascienden en la primera temporada y después cuesta mucho”.