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Mujer de la tercera edad muere tras ser atropellada por bus RED en Estación Central

El fatal accidente ocurrió en 5 de Abril con Las Rejas. Carabineros investiga posible infracción de tránsito.

Nelson Quiroz

Vicente Quiñones

Mujer de la tercera edad muere tras ser atropellada por bus RED en Estación Central

Mujer de la tercera edad muere tras ser atropellada por bus RED en Estación Central

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Una mujer de la tercera edad falleció durante las últimas horas tras ser atropellada por un bus del sistema de locomoción colectiva en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana, en un hecho que está siendo investigado por las autoridades.

De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, el accidente ocurrió en la intersección de avenida 5 de Abril con avenida Las Rejas, cuando la víctima cruzaba la vía pública y fue impactada por el vehículo de transporte que realizaba un giro hacia la derecha para incorporarse a su pista de circulación.

El impacto fue advertido por pasajeros del propio bus, quienes alertaron de inmediato al conductor y dieron aviso a gritos para solicitar ayuda a la víctima. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados en el lugar, la mujer falleció a consecuencia de la gravedad de sus lesiones.

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El teniente Miguel Yáñez, oficial investigador de Carabineros, confirmó el procedimiento y señaló que se están realizando diversas diligencias para esclarecer la dinámica del accidente. Entre ellas, el levantamiento de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de determinar responsabilidades y establecer si alguno de los involucrados no respetó las señales de tránsito.

“Se están recopilando registros audiovisuales para precisar si hubo una eventual infracción, como el paso con luz roja”, indicó el oficial.

El sitio del suceso fue resguardado mientras equipos especializados realizaron peritajes y ordenaron el tránsito en una de las intersecciones más concurridas del sector.

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