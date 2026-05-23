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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 23 de mayo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla tres duelos de la Liga de Primera, dos de la Primera B y tres más de la Segunda División.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 23 de mayo, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 23 de mayo, y quién transmite? / AGENCIA UNO

Hoy, sábado 23 de mayo, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla ocho partidos.

Tres de estos encuentros son parte de la fecha 13 de la Liga de Primera, dos más por la jornada 13 de la Primera B y tres más darán inicio a la fecha 8 de la Segunda División.

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La programación del fútbol chileno hoy 23 de mayo arrancará a las 12:30 horas, en el Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano recibirá a Cobresal. Diego Flores será el árbitro del cotejo, que tendrá transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:00 horas, Ñublense se medirá contra la Universidad de Concepción en el Nelson Oyarzún de Chillán, con arbitraje de Franco Jiménez y transmisión de Canal 13 y TNT Sports Premium.

El cierre de la jornada se desarrollará a partir de las 20:00 horas, cuando Unión La Calera enfrente a Palestino en el Nicolás Chahuán. Gastón Philippe será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso comenzará su acción a las 17:30 horas, cuando Deportes Iquique se mida ante Curicó Unido en el Tierra de Campeones, con arbitraje de Benjamín Saravia y transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 20:00 horas, Deportes Temuco jugará contra Unión San Felipe en el Germán Becker. Cristián Droguett será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Segunda División

La tercera categoría del fútbol chileno comenzará con dos juegos a contar de las 16:00 horas. Uno será en el Rubén Marcos, donde Provincial Osorno jugará ante Deportes Rengo, con arbitraje de Nicolás Fuentes.

El otro en el Fiscal Tucapel Bustamante, lugar en que Deportes Linares se medirá ante General Velásquez. Yerko Montenegro será el juez del compromiso.

Luego, desde las 17:00 horas, Trasandino enfrentará a Concon National en el Regional de Los Andes, con arbitraje de Agustín Valenzuela. Ninguno de estos compromisos tendrá transmisión de TV.

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