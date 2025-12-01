Exjugador de Colo Colo demanda al club ante FIFA: acusa que los albos le deben una millonaria cifra / SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

En Colo Colo los problemas no se detienen en el marco de un centenario ya sin triunfos deportivos, junto con serios inconvenientes para saber si podrán entrar o no a Copa Sudamericana.

A lo anterior se suma un conflicto legal que atraviesan con un exjugador del club.

Según información de ADN Deportes, el delantero paraguayo Darío Lezcano, que jugó en Colo Colo entre 2023 y 2024, demandó al “Cacique” ante la FIFA.

Esto porque, según lo que detalló ante el ente rector del fútbol mundial, Blanco y Negro le adeuda 870 mil dólares(poco más de 800 millones de pesos) por el arriendo de su pase tras dejar el Juárez de México.

El acuerdo entre ambos contemplaba que, junto con su sueldo, de 30 mil dólares mensuales, Colo Colo debía pagarle, cada 3 meses, 150 mil dólares como parte de las cuotas por el arriendo del pase.

Sin embargo, los albos solo habrían pagado una de esas cuotas, amparados en que, en 2024, Darío Lezcano se fue a préstamo a Tacuary, club en el que permanece tras finiquitar su contrato con el club en diciembre del año pasado, donde alcanzó a jugar apenas 11 partidos, anotando 4 goles.

El atacante de 35 años interpuso la demanda ante FIFA en septiembre, confiado en que a comienzos de 2026 se produzca una resolución a su favor.