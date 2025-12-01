Quieren su récord: Deportes Concepción solicita aumento de aforo para la final de la Liguilla de Ascenso ante Cobreloa / Daniel Pino/UnoNoticias

La expectativa en Deportes Concepción es total tras haber eliminado a Deportes Copiapó, instalándose en la final por la Liguilla de Ascenso.

El “León de Collao” tiene la chance ya cercana de volver a la Primera División tras 18 años, enfrentando en la definición a Cobreloa.

La ida se jugará este miércoles 3 de diciembre en el Ester Roa Rebolledo, para lo cual en la directiva lila quieren superar los 20 mil fanáticos que llegaron para el choque ante Deportes Concepción la semana pasada.

“Se ha solicitado un aforo de 29 mil personas y que se abran las puertas del estadio antes de lo que se registró ante Copiapó. Son materias que se están analizando, está toda la disposición para que haya una fiesta deportiva”, reconoció el Delegado Presidencial de la Región del Biobío, Eduardo Pacheco.

“Hay un trabajo relevante de Carabineros con la seguridad y gracias a eso tuvimos 20 mil personas en el Ester Roa sin ningún incidente. Queremos garantizar que esas condiciones se mantengan con el aumento de aforo”, enfatizó la autoridad regional de cara a lo que sería un récord total para la categoría de concretarse los casi 30 mil fanáticos que podrían llegar a Collao.