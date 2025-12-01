;

Quieren su récord: Deportes Concepción solicita aumento de aforo para la final de la Liguilla de Ascenso ante Cobreloa

Las autoridades regionales ya recibieron la petición para que 29 mil personas puedan ingresar a Collao.

Carlos Madariaga

Quieren su récord: Deportes Concepción solicita aumento de aforo para la final de la Liguilla de Ascenso ante Cobreloa

Quieren su récord: Deportes Concepción solicita aumento de aforo para la final de la Liguilla de Ascenso ante Cobreloa / Daniel Pino/UnoNoticias

La expectativa en Deportes Concepción es total tras haber eliminado a Deportes Copiapó, instalándose en la final por la Liguilla de Ascenso.

El “León de Collao” tiene la chance ya cercana de volver a la Primera División tras 18 años, enfrentando en la definición a Cobreloa.

Revisa también:

ADN

La ida se jugará este miércoles 3 de diciembre en el Ester Roa Rebolledo, para lo cual en la directiva lila quieren superar los 20 mil fanáticos que llegaron para el choque ante Deportes Concepción la semana pasada.

Se ha solicitado un aforo de 29 mil personas y que se abran las puertas del estadio antes de lo que se registró ante Copiapó. Son materias que se están analizando, está toda la disposición para que haya una fiesta deportiva”, reconoció el Delegado Presidencial de la Región del Biobío, Eduardo Pacheco.

“Hay un trabajo relevante de Carabineros con la seguridad y gracias a eso tuvimos 20 mil personas en el Ester Roa sin ningún incidente. Queremos garantizar que esas condiciones se mantengan con el aumento de aforo”, enfatizó la autoridad regional de cara a lo que sería un récord total para la categoría de concretarse los casi 30 mil fanáticos que podrían llegar a Collao.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad