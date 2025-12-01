“Tenemos objetivos diferentes”: Gustavo Álvarez explica por qué anuncia su salida de la U de Chile a falta de dos partidos / Agencia Uno

Gustavo Álvarez se transformó este lunes en la noticia del día a nivel deportivo en el país luego de anunciar sorpresivamente su salida de la U de Chile.

“Yo no estoy renunciando. No tengo que caer en el oportunismo, tomando decisiones solo en beneficio propio o condicionarla a si tengo una oferta. Tengo un desgaste, no pude convencer a una dirigencia cuyos objetivos respeto, pero que a mi criterio no coinciden con lo que yo veo que el club necesita (...) Lo mejor es que cada cual siga su camino. Es mi opinión, lo que creo que es mejor para el club”, recalcó en conferencia de prensa luego de explicitar que dejará el equipo en diciembre.

Al respecto, el DT argentino apuntó a que el equipo debe mantener el foco en el choque ante Coquimbo Unido mañana martes, más allá de su anuncio.

“Tenemos que seguir con el objetivo bien claro. Mañana está en juego el presente y el futuro por la habitualidad de jugar Copa Libertadores que necesita el club, además de la historia, para defender la gloria de uno de los mejores equipos del fútbol chileno (...) El plantel se mantuvo siempre al margen. Sabemos lo que nos jugamos y no afecta en nada. Me interesa que no haya especulaciones”, recalcó Gustavo Álvarez.

Además, explicó por qué anunció su salida a falta de dos partidos. “Tenemos objetivos diferentes. No hay un hecho puntual. Simplemente, es una sumatoria de cosas. Lo hice ahora porque es la última conferencia del año en el Centro Deportivo Azul, que fuera de manera oficial. Mi profesionalismo está garantizado al 100% en los dos partidos que quedan”, dijo, descartando que los líos directivos en Azul Azul y el caso Sartor haya sido factor.

“Son temas separados. Vengo hablando este tema con la diferencia hace varios meses y hoy lo digo por respeto al hincha”, cerró el entrenador de la U de Chile.