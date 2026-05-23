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Violento incendio en Las Condes deja departamento destruido y dos mascotas fallecidas

El siniestro obligó a evacuar por completo un edificio residencial en Gertrudis Echeñique con Renato Sánchez.

Nelson Quiroz

Vicente Quiñones

Violento incendio en Las Condes deja departamento destruido y dos mascotas fallecidas

Violento incendio en Las Condes deja departamento destruido y dos mascotas fallecidas

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Un violento incendio se registró durante la mañana de este sábado en un edificio residencial de la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, luego de que el fuego afectara por completo al menos un departamento de la torre ubicada en la intersección de calles Gertrudis Echeñique con Renato Sánchez.

Hasta el lugar llegaron diversas compañías de Bomberos provenientes de al menos tres comunas de la capital, quienes al arribar constataron la magnitud de la emergencia e iniciaron de inmediato las labores de evacuación total del edificio, con el objetivo de contener la propagación de las llamas hacia otras viviendas.

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Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

De acuerdo con información preliminar, el incendio se habría originado por un posible cortocircuito asociado al uso de una estufa eléctrica en el dormitorio principal de un departamento ubicado en el tercer piso. Sin embargo, la hipótesis aún está siendo investigada por los equipos técnicos de Bomberos.

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El teniente primero de la 14ª Compañía de Bomberos de Santiago, Gonzalo Rudolphy, confirmó que la rápida expansión del fuego obligó a evacuar a todos los residentes del edificio. Además, informó el fallecimiento de dos mascotas que se encontraban al interior del inmueble afectado.

“Al llegar, el departamento estaba completamente en llamas, por lo que se procedió a la evacuación inmediata del edificio. Lamentablemente, dos mascotas de la residente fallecieron”, señaló el oficial.

Bomberos destacó también la importancia de mantener precaución en el uso de artefactos eléctricos durante el invierno, especialmente evitando sobrecargas en extensiones o “zapatillas”, ya que pueden generar riesgos de incendio.

Producto del siniestro, algunos residentes presentaron síntomas por inhalación de humo, siendo atendidos en el lugar por personal de emergencia. No se reportaron personas con lesiones de gravedad, mientras que Bomberos logró evitar la propagación del fuego a otros departamentos de la torre.

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