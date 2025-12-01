El campeón de la Primera B se queda sin entrenador: “Lamentamos su decisión” / Amaro Tapia

Universidad de Concepción sufrió un duro golpe en torno a sus pretensiones al volver a la Primera División tras haberse coronado campeón de la Primera B.

Todo luego que la directiva del “Campanil” anunció que Cristián Muñoz no seguirá como director técnico del club.

“Durante más de un mes sostuvimos conversaciones y realizamos todos los esfuerzos para su continuidad, pero finalmente respetamos y lamentamos su decisión personal de no seguir y buscar nuevos horizontes”, expresaron a través de un comunicado.

Así las cosas, en la Universidad de Concepción apuntaron a “recuperar el tiempo perdido” y recalcaron el hecho de enfrentar “con responsabilidad” la Primera División.

Con esto en mente, el elenco penquista se abocará a la labor de buscar un entrenador, mientras que “La Nona” Muñoz ya manejaría ofertas para continuar su carrera en la máxima categoría del balompié nacional.