VIDEO. Los Tenores comentaron el presente de Colo Colo y conversaron con Juan Pablo Pavez, director de Azul Azul
En el programa de este jueves, nuestros panelistas escucharon las declaraciones de Iván Zamorano por el presente de los albos, analizaron las sanciones a Michael Clark t mucho más.
En la edición de Los Tenores de este jueves 20 de noviembre, nuestros panelistas escucharon las palabras de Iván Zamorano, en las que comentó el presente de Colo Colo y dejó un mensaje a Nelson Acosta.
Cristian Arcos, Pancho Mouat, Rodrigo Hernández, Andrés Fernández y Víctor Cruces analizaron el presente de los albos y supieron de las novedades que ya trabajan desde Blanco y Negro para el mercado de fichajes 2026.
Además, conversaron con Juan Pablo Pavez, director de Azul Azul, con quien dialogaron sobre las sanciones a Michael Clark por el caso Sartor.
Revive la edición de Los Tenores de este jueves 20 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
