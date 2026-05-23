Trump asegura que “se ha negociado en gran medida” un acuerdo de paz con Irán y adelanta apertura del Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se llegó a un acuerdo enfocado de paz en Medio Oriente tras una extensa ronda de conversaciones telefónicas con líderes de la región.

Según indicó el mandatario a través de su cuenta de Truth Social, desde la Oficina Oval de la Casa Blanca sostuvo contactos con los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y el emir de Qatar, entre otros.

Las llamadas, de acuerdo a lo detallado por Trump, estuvieron relacionadas “con la República Islámica de Irán y todo lo relacionado con un Memorando de Entendimiento sobre la PAZ”.

Estrecho de Ormuz

En esa línea, afirmó que “se ha negociado en gran medida un acuerdo, sujeto a la finalización entre Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países mencionados”.

“Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente . Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz”, sostuvo Donald Trump.

En medio de estas negociaciones, se reportaron cerca de 30 disparos en las afueras de la Casa Blanca, lo que llevó al Servicio Secreto a ordenar a periodistas presentes en el sector North Lawn resguardarse, según consignaron NBC y ABC.