Kino alcanza pozo histórico de $10.600 millones y se sorteará este domingo: así puedes participar por el premio
Revisa acá todos los detalles sobre el sorteo número 3231 del tradicional juego de azar.
Este domingo 24 de mayo se llevará a cabo un nuevo sorteo del Kino, el cual repartirá un histórico pozo acumulado.
Se trata del sorteo número 3231, el cual repartirá entre los ganadores el cuantioso monto de $10.600 millones.
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Dicha cifra se repartirá entre aquellos jugadores que acierten a los 14 números de las diferentes categorías del sorteo, el cual es organizado por la Lotería de Concepción.
Cabe recordar que el premio más grande se consigue al acertar los 14 números del juego de azar, que se eligen entre el 1 y el 25. Paralelamente, se pueden recibir premios entre quienes acierten 14, 13, 12, 11 o 10 números.
Así puedes participar del Kino acumulado
Aquellas personas interesadas en participar del Kino, pueden hacerlo comprando el cartón físico en los distintos puntos de venta que están repartidos a lo largo del país.
Otra opción, es jugar de manera online a través del sitio web de Lotería (disponible aquí) o kino (revisar acá).
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