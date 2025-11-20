“Nelson Acosta fue nuestro guía y le haremos un homenaje, lamentablemente él no estará por temas de salud, pero va a estar su familia”

Iván Zamorano es uno de los nombres confirmados para el partido “Rojo Histórico”, el amistoso conmemorativo por los 25 años de la medalla de bronce que logró la selección chilena en los Juegos Olímpicos el Sídney 2000.

Varias leyendas de La Roja se reunirán para disputar este encuentro, el cual se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

En la previa de este amistoso, “Bam Bam” conversó con ADN Deportes y habló del legado de Nelson Acosta, sus recuerdos de Xabier Azkargorta, el presente de Chile, entre otros temas.

- ¿Qué palabras tiene para Nelson Acosta, quien lideró al equipo que logró el bronce en Sídney 2000?

- Todo equipo que busca un sueño, necesita un guía, y nuestro guía fue don Nelson Acosta. Él forma parte fundamental de este logro. Siempre digo que los homenajes hay que hacerlos en vida, y don Nelson merece uno. El sábado le haremos un homenaje, lamentablemente él no podrá participar por temas de salud, pero va a estar su familia. Siempre estaré agradecido de lo que él nos entregó a todos.

- El pasado 14 de noviembre falleció el ex DT de La Roja, Xabier Azkargorta. ¿Qué recuerdo tiene de don Xabier?

- Es uno de los tantos filósofos del fútbol, con una visión clara de lo que significa este deporte, con un profesionalismo feroz. Se fue un muy buen entrenador y una bellísima persona. Creo que, en el momento que estuvo en Chile, no se le valoró como todos hubiéramos querido, sin embargo, para los que tuvimos la suerte de trabajar con él, nos dejó una huella muy bonita.

- ¿Le da pena el presente que vive la selección chilena?

- Todos los países pasan por momentos complicados. Italia está viviendo lo mismo. Alemania y España lo vivieron en su momento. Chile está en un proceso de recambio, pero todo necesita un poco de tiempo. Estamos en el tiempo de hacer un proyecto a largo plazo, para tratar de volver a competir. Creo que tenemos la materia prima.

- ¿Es Pellegrini el técnico que podría provocar un cambio en el fútbol chileno?

- Pellegrini es nuestro, y creo que no lo hemos aprovechado. Él lleva mucho tiempo en Europa. Si en algún momento piensa volver a Chile, creo que le haría muy bien a la selección y al fútbol chileno. Pero sí, necesitamos cambiar muchas cosas.

- El próximo 30 de noviembre, el Sevilla de Sánchez y Suazo enfrenta al Betis de Pellegrini. ¿Cómo anticipa ese clásico andaluz?

- El Sevilla-Real Betis es un derbi calientísimo, la gente lo vive de una forma estrepitosa. Tanto Matías Almeyda en el Sevilla, como Manuel Pellegrini en el Betis, no van a querer perder, porque estos clásicos hay que ganarlos siempre

- ¿Le genera orgullo ver a dos chilenos con la camiseta del Sevilla?

- Tuve la posibilidad de hablar con los dos. Me siento tremendamente orgulloso de que Alexis y Gabriel puedan vestir la camiseta del Sevilla. Es una camiseta simpática, porque el hincha sevillista es muy agradable, que le gusta el buen fútbol, la lucha, la entrega, y creo que tanto Alexis como Gabriel representan exacto lo que quiere la gente en Sevilla.