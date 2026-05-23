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FOTO. “Defenderé estos colores con honor”: la emoción de la gran sorpresa de La Roja para jugar con Portugal y Congo

Nils Reichmuth se expresó por primera vez luego de la citación en que dio el sí para jugar por Chile.

Carlos Madariaga

“Defenderé estos colores con honor”: la emoción de la gran sorpresa de La Roja para jugar con Portugal y Congo

“Defenderé estos colores con honor”: la emoción de la gran sorpresa de La Roja para jugar con Portugal y Congo / Thun FC

En la nómina dada a conocer ayer viernes de cara a los amistosos de La Roja en junio contra Portugal y Congo, una de las grandes novedades fue la citación de Nils Reichmuth.

Hijo de padre suizo y madre chilena, fue convencido por Nicolás Córdova para defender a nuestro país luego de reunirse con el DT en marzo pasado.

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El llamado le llega en gran momento al volante de 24 años, pues viene de ser parte de la campaña en la cual el Thun se coronó por primera vez campeón de la Superliga de Suiza.

“Estoy feliz y orgulloso de anunciar mi nominación para la seección nacional”, remarcó Nils Reichmuth en su cuenta de Instagram, valorando la citación para jugar por La Roja.

“Es un gran orgullo para mí y defenderé estos colores con honor. Gracias a los dirigentes y al cuerpo técnico chileno por su confianza”, cerró el jugador que espera debutar por la selección chilena en los amistosos en Europa.

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