Arturo Vidal armó su ranking con leyendas del fútbol que usaron la “10”: el top 3 provocará debate
El volante de Colo Colo hizo una lista con diez nombres y publicó el resultado en sus redes sociales.
Arturo Vidal armó su ranking con leyendas del fútbol mundial que usaron la camiseta “10”. El volante de Colo Colo hizo una lista con diez nombres y publicó el resultado en sus redes sociales.
El “King” puso a Lionel Messi en el primer lugar, por sobre Pelé y Diego Maradona, quienes quedaron en el segundo y tercer puesto, respectivamente.
Luego, el mediocampista chileno ubicó a Ronaldinho en la cuarta posición; quinto quedó Zinedine Zidane, sexto Michel Platini y séptimo Francesco Totti.
En los últimos tres lugares del ranking, el bicampeón con La Roja colocó a Roberto Baggio (8°), Neymar (9°) y Luka Modric (10°).
“Creo que me faltaron algunos 10, pero estos cracks fueron los que me salieron”, escribió Arturo Vudal en su publicación.
