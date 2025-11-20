Arturo Vidal armó su ranking con leyendas del fútbol que usaron la “10”: el top 3 provocará debate

Arturo Vidal armó su ranking con leyendas del fútbol mundial que usaron la camiseta “10”. El volante de Colo Colo hizo una lista con diez nombres y publicó el resultado en sus redes sociales.

El “King” puso a Lionel Messi en el primer lugar, por sobre Pelé y Diego Maradona, quienes quedaron en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Luego, el mediocampista chileno ubicó a Ronaldinho en la cuarta posición; quinto quedó Zinedine Zidane, sexto Michel Platini y séptimo Francesco Totti.

En los últimos tres lugares del ranking, el bicampeón con La Roja colocó a Roberto Baggio (8°), Neymar (9°) y Luka Modric (10°).

“Creo que me faltaron algunos 10, pero estos cracks fueron los que me salieron”, escribió Arturo Vudal en su publicación.