“Es la prioridad número uno”: este es el primer refuerzo que Colo Colo busca abrochar para el 2026 / Daniel Pino/UnoNoticias

A menos de dos meses para que termine el 2025, en Colo Colo ya trabajan en la búsqueda de nuevos refuerzos para la temporada 2026, y hay un nombre que hoy es prioridad para la dirigencia del “Cacique”.

Según informó el periodista Cristian Alvarado en Los Tenores, Blanco y Negro busca cerrar cuanto antes la contratación del defensa chileno Matías Catalán, actualmente en Talleres de Córdoba.

“Es la prioridad número uno para Blanco y Negro. Matías Catalán debería ser sí o sí el primer central para la próxima temporada. El jugador tiene contrato por un año más en Talleres, pero es el deseo del cuerpo técnico, del directorio y de la gerencia deportiva de Colo Colo”, señaló el reportero de ADN Deportes.

Colo Colo se interesa en fichar a Diego Valdés

Otro nombre que está en la carpeta de Colo Colo es el de Diego Valdés, quien tiene contrato vigente con Vélez Sarsfield hasta diciembre de 2027. “En Colo Colo van a hacer todos los esfuerzos para negociar y ver si pueden traer al jugador”, informó Cristian Alvarado en Los Tenores.

Vale recordar que el DT de los albos, Fernando Ortiz, conoce de cerca a Valdés, ya que lo dirigió en el América de México entre los años 2022 y 2023.