“Era una de mis últimas oportunidades de ganar una liga”: fue campeón con la U en Copa Sudamericana y ahora hizo historia en Oceanía / Rodrigo Gomez Bolbara

En marzo pasado, en el marco de la gira de la selección chilena por Nueva Zelanda, en ADN Deportes supimos del presente de un futbolista nacional que hace patria por Oceanía.

Hablamos de Luis Felipe Gallegos, que está en su segunda temporada en el Auckland FC tras una larga carrera que, entre otros hitos, está marcada por el título que ganó junto a la U de Chile en la Copa Sudamericana 2011.

En Nueva Zelanda, el elenco del volante nacional hizo historia tras coronarse campeón de la A-League, la liga australiana de fútbol, al imponerse 1-0 en la final al Sydney FC.

Este es el primer título de la historia del Auckland FC, cortando una racha de 20 años sin que un elenco neozelandés ganase el torneo.

“Se logró el objetivo. Ahora ya pudimos ganar la liga en este segundo año. Fue una temporada larga, pero conseguimos el trofeo, contento por mi familia y mis hijos. Hicimos historia, somos el primer equipo “kiwi” en ganar la liga", comentó Luis Felipe Gallegos, en conversación con el periodista Rodrigo Gómez Bolbarán, aun cuando no pudo jugar la definición por lesión.

“La temporada pasada ya habíamos hecho historia al ser parte de la Premier y ahora dominamos la élite. Estoy orgulloso de estar acá, espero quedarme mucho tiempo. Era una de mis últimas oportunidades de ganar una liga y qué mejor que acá, donde nos recibieron con los brazos abiertos”, recalcó tras levantar el trofeo el jugador de 34 años, que valoró el estar acompañado de su familia en Oceanía.

“Hemos estado juntos en todos los lugares, a veces nos ha tocado bailar con la fea, pero conseguir este titulo me pone contento y orgulloso, por mi y por ellos, viajar conmigo, adaptarse al país y al idioma. Iniciamos un proyecto desde cero y lo logramos”, cerró Luis Felipe Gallegos.