VIDEO. “La Universidad de Chile no puede llegar y quitarnos los símbolos, el club se debe a una hinchada enorme”

En diálogo con Los Tenores, el director de Azul Azul, Juan Pablo Pavez, abordó los dichos de la rectora de la casa de estudios, Rosa Devés, sobre una eventual revisión del contrato con la sociedad anónima tras la sanción de la CMF contra Michael Clark.

Juan Pablo Pavez, director de Azul Azul, conversó este jueves con Los Tenores de ADN y se refirió a la sanción de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por el caso Sartor en contra de Michael Clark, presidente de la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile.

“Ya se ha repetido hasta la saciedad por todo el mundo, que se ven hechos gravísimos. Es un tema que a mí me tiene bastante apenado por la situación en la que estamos. En vez de poder disfrutar un club, de estar viendo el horizonte a mediano o largo plazo, vamos a entrar en este tema que quizás cuanto tiempo dure", comenzó declarando.

“Es un fallo contundente desde mi perspectiva. Cuando uno lee, lee que mucha de esta información no es que venga de cualquiera, viene de un socio que se autodenuncia, entrega correos, entonces es complejo. Las multas son enormes y aparecemos ahí también en un titular de que la compra de Azul Azul fue hecha con una triangulación. No me pone contento la situación, me da mucho dolor en el momento que está Universidad de Chile", añadió.

Consultado sobre la continuidad de Michael Clark como presidente de Azul Azul, Pavez aclaró que “el tema de seguir o no seguir, de lo que él quiera hacer, es un tema eminentemente de él y personal. Nosotros no tenemos ni una acción para que él no siga. Él puede tomar la decisión que estime conveniente, lamentablemente".

“Ha sido público que algún director le ha dicho que no es conveniente que siga como presidente, yo también creo que no es conveniente, lo he dicho, pero esa es una decisión absolutamente de él, lamentablemente”, remarcó.

La advertencia de la rectora de la Universidad de Chile

Por otro lado, Juan Pablo Pavez abordó los dichos de la rectora de la Casa de Estudios, Rosa Devés, quien adelantó que revisarán su actual acuerdo con Azul Azul. “Pueden hacerlo, pueden solicitar un arbitraje si no se cumplen ciertos temas y los temas valóricos es uno de los puntos más importantes en ese contrato”, afirmó el directivo.

“Eso tiene que verlo la universidad y tomar una decisión al respecto. Yo, por lo que he visto y escuchado, se ven extremadamente preocupados por toda la situación que estamos pasando", añadió.

De todas formas, señaló que “Michael Clark fue súper claro en decir que él va a hacer todo lo que esté a su alcance para comprobar que la CMF se equivocó. Veremos, pero aquí la universidad no nos puede llegar y quitar los símbolos ni nada. La U tiene que seguir, se debe a una hinchada enorme, a mucha gente, y esto no puede parar".

“Son otras las instancias para solucionar este problema, que va a ser el tiempo básicamente, porque acá se está litigando. Aparte de la CMF hay un montón de querellas, entonces hay que esperar no más, tener paciencia y ver qué pasa”, sentenció.

