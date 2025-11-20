;

La U dedicó cariñoso saludo a Eduardo Vargas por su cumpleaños: así reaccionó el delantero de Audax Italiano

“Turboman” cumplió 36 años este jueves.

Daniel Ramírez

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

A través de sus redes sociales, Universidad de Chile le dedicó un cariñoso saludo de cumpleaños a Eduardo Vargas, actual delantero de Audax Italiano, quien cumplió 36 años este jueves 20 de noviembre.

“Felicidades al máximo goleador de torneos internacionales con la U en el pecho”, publicó el cuadro azul, destacando el récord que posee el futbolista nacional en el club.

Vargas respondió al saludo de la U

Eduardo Vargas reaccionó al saludo que publicó Universidad de Chile en su cuenta de Instagram. En los comentarios del post, el atacante escribió tres corazones.

La respuesta de “Turboman” provocó miles de likes y cientos de comentarios de hinchas azules, la mayoría de ellos pidiendo el regreso del jugador que hoy viste la camiseta de Audax.

