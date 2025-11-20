;

Zamorano aconseja a Colo Colo por el futuro de Ortiz y responde a los dichos de Pavez sobre la UC: “Para mí...”

El exgoleador respaldó el trabajo del técnico argentino y cuestionó las declaraciones del volante albo. “A mí me gusta escuchar a mi capitán decir que está en la mejor institución del mundo”, afirmó.

En la previa del partido amistoso “Rojo Histórico”, el exdelantero nacional, Iván Zamorano, volvió a conversar con la prensa y se refirió a dos temas que hoy marcan la actualidad de Colo Colo: el futuro del técnico Fernando Ortiz y las polémicas declaraciones de Esteban Pavez sobre Universidad Católica.

Consultado sobre las dudas en torno a la continuidad del entrenador argentino, ‘Bam Bam’ sostuvo que “a Fernando lo conocía hace muchísimo tiempo. Creo que es un tipo muy serio, muy profesional, es un señor. Trabaja muy bien y siempre digo que él le puede hacer muy bien a Colo Colo".

“Creo que llegó en un momento a lo mejor que Colo Colo no estaba en buenas condiciones, pero poquito a poco ha demostrado con creces su valía. No sé qué es lo que piensa la directiva de Blanco y Negro, pero me parece que cuando termine el campeonato se verá si va a tener otra oportunidad o no”, agregó.

En esa línea, Zamorano remarcó que “desde el punto de vista personal y porque lo conozco, creo que le puede hacer muy bien a Colo Colo. Es un tipo que se maneja muy bien, tiene un gran grupo de profesionales y cambiando algunas cosas, desde el punto de vista de plantel, creo que se puede armar algo sumamente interesante para tratar de pelear lo que siempre ha peleado Colo Colo. Colo Colo tiene que volver a ser protagonista, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional".

La dura crítica de Iván Zamorano a Esteban Pavez por sus elogios a la UC

Por otro lado, el exgoleador nacional entregó su postura sobre los polémicos dichos del volante de Colo Colo, quien aseguró que Universidad Católica es la mejor institución de Chile.

“No sé en qué momento estaba Esteban, pero está viviendo un momento muy difícil en Colo Colo. De pasar a ser el capitán indiscutible, a no ser citado, creo que debe doler mucho. Y creo que esas palabras vienen un poco al reflejo del dolor que él siente al no jugar, al no llevar la capitanía de Colo Colo", apuntó.

Lueg, el ex Real Madrid se desmarcó de las declaraciones de Pavez y fue claro en señalar que “para mí Colo Colo es lejos la mejor institución de Chile, lejos es el equipo más popular de Chile, entonces yo creo que a veces algunas declaraciones vienen precedidas de algún dolor en el corazón, algún dolor que uno tiene".

“Más que hablar de picado, yo lo conozco, es un gran chico, pero a veces algún dolor hace decir cosas que no son la realidad. A mí me gusta siempre escuchar a mi capitán decir que está en la mejor institución del mundo, porque Colo Colo así es. La situación que él está viviendo en Colo Colo viene un poco a reflejar esas declaraciones”, agregó.

