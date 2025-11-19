;

Casi sin jugar en el segundo semestre: Alan Saldivia estaría viviendo sus últimos meses en Colo Colo

Según información de ADN Deportes, una de las personas que representa al defensor uruguayo se encuentra en el extranjero buscándole club.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

Getty Images

Getty Images / Sports Press Photo

Uno de los jugadores de Colo Colo que ha perdido terreno en la segunda rueda del torneo ha sido Alan Saldivia, quien pasó de ser titular indiscutido con Jorge Almirón, a no sumar minutos con Fernando Ortiz.

Gran parte de esta marginación del defensor central pasa por el problema de pubalgia que lo afecta, y ya son ocho partidos seguidos en los que no ha podido estar presente por esta molestia.

Pero, más allá de sus problemas físicos, todo indica que el zaguero uruguayo vive sus últimos días con la camiseta alba, puesto que, según información de ADN Deportes, su representante ya se encuentra buscándole alternativas en el extranjero.

Revisa también:

ADN

De hecho, en el mercado de invierno, Saldivia ya tuvo la posibilidad de salir del club y solo unos problemas en la documentación impidieron su partida al Houston Dynamo de la MLS.

Ahora, con un precio a la baja por la falta de continuidad, en Blanco y Negro estarían dispuestos a aceptar ofertas menores e incluso barajan ocupar la fórmula del préstamo con opción de compra para darle salida al defensor de 23 años.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad