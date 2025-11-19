Casi sin jugar en el segundo semestre: Alan Saldivia estaría viviendo sus últimos meses en Colo Colo

Uno de los jugadores de Colo Colo que ha perdido terreno en la segunda rueda del torneo ha sido Alan Saldivia, quien pasó de ser titular indiscutido con Jorge Almirón, a no sumar minutos con Fernando Ortiz.

Gran parte de esta marginación del defensor central pasa por el problema de pubalgia que lo afecta, y ya son ocho partidos seguidos en los que no ha podido estar presente por esta molestia.

Pero, más allá de sus problemas físicos, todo indica que el zaguero uruguayo vive sus últimos días con la camiseta alba, puesto que, según información de ADN Deportes, su representante ya se encuentra buscándole alternativas en el extranjero.

De hecho, en el mercado de invierno, Saldivia ya tuvo la posibilidad de salir del club y solo unos problemas en la documentación impidieron su partida al Houston Dynamo de la MLS.

Ahora, con un precio a la baja por la falta de continuidad, en Blanco y Negro estarían dispuestos a aceptar ofertas menores e incluso barajan ocupar la fórmula del préstamo con opción de compra para darle salida al defensor de 23 años.