VIDEO. Los Tenores comentaron las sanciones impuestas por la CMF a Michael Clark y dialogaron con el senador Matías Walker
En el programa de este miércoles, nuestros panelistas analizaron toda la polémica que envuelve al presidente de Azul Azul y el caso Sartor, escucharon las declaraciones de la rectora Rosa Devés y mucho más.
En la edición de Los Tenores de este miércoles 19 de noviembre, nuestros panelistas comentaron las sanciones impuestas por la CMF a Michael Clark en el caso de Sartor.
Cristian Arcos, Pancho Mouat, Danilo Díaz, Patricio Barrera y Carlos Costas escucharon las declaraciones de Rosa Devés, rectora de la casa de estudios de la Universidad de Chile, sobre las polémicas de Azul Azul y conversaron con el senador Matías Walker sobre la nueva Ley de Sociedad Anónimas que está impulsando en el Congreso.
Además, comentaron las declaraciones de Fernando de Paul en conferencia de prensa, supieron el inédito lugar donde Colo Colo realizará su pretemporada y conocieron a las particulares selecciones de Concacaf que clasificaron al Mundial 2026.
Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 19 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
