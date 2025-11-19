Investigan a reconocido agente de futbolistas por abusar y esclavizar a una mujer durante seis años

Jonathan Barnett, exagente de Gareth Bale y reconocido durante años como uno de los representantes más influyentes del fútbol internacional, está siendo investigado por la policía metropolitana de Londres por abusos sexuales.

El exagente británico, que gestionó el traspaso de Bale desde el Tottenham al Real Madrid, fue acusado en California el verano pasado, junto a su agencia Creative Artists Agency, de haber “traficado” a una mujer de Australia a Reino Unido en 2017 y de haberla “torturado y retenido contra su voluntad”, además violarla en 39 ocasiones.

Barnett, quien negó las acusaciones, admitió haber pagado a la mujer en septiembre de 2021 para que guardara silencio tras mantener una “relación personal consensuada”, según publica The Telegraph.

“Cuando mi relación con la demandante terminó, ella amenazó con revelarla públicamente. Como consecuencia de esas amenazas, pagué a la demandante durante varios años, llegando a abonarle una cantidad muy superior al 1 millón de euros... Todos los pagos los realicé en Inglaterra”, declaró Barnett ante un tribunal.

La grave denuncia contra Jonathan Barnett

Por su parte, la denunciante, identificada únicamente como Jane Doe, afirma que Barnett la mantuvo como “esclava sexual” durante seis años y la violó en más de 39 ocasiones.

La mujer asegura que fue privada de libertad y sometida a agresiones físicas, aislamiento y condiciones degradantes, incluyendo la privación de agua, comida e higiene.

En julio pasado, Jonathan Barnett fue formalmente acusado de delitos extremadamente graves, incluyendo tráfico de personas, tortura y violación, según fuentes judiciales.

Cabe destacar que Barnett fue nombrado por la revista Forbes en 2019 como el mejor agente del mundo tras negociar 1.178 millones de euros en traspasos y contratos de fútbol. Además de Gareth Bale, también representó a jugadores de la talla de Ashley Cole, Jack Grealish y Jordan Pickford.