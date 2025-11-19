A De Paul le preguntan por el posible regreso de Cortés a Colo Colo y deja un claro aviso: “Si vuelve...”

Fernando de Paul, arquero de Colo Colo, habló en la previa del duelo este sábado ante Unión La Calera por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025 y se refirió al eventual regreso de Brayan Cortés, cuyo préstamo con Peñarol finaliza a fin de año y, de momento, deberá volver al “Cacique”.

Consultado sobre su momento personal, el ‘Tuto’ sostuvo que “el rendimiento individual, con el año que tuvimos, yo lo dejo un poco de lado, me preocupa lo grupal. Sabemos que no fue un año como esperábamos y trataremos de enfocarnos en lo que son estas tres fechas que quedan".

“Después sobre la competencia que pueda haber, acá la va a haber siempre. Ahora estamos en competencia con Edu (Villanueva) y Gabo (Maureira). Me lo tomo de esa manera”, agregó.

Respecto a la situación de Cortés, De Paul fue claro en señalar que “él pertenece al club, no sé qué pasará. Espero que sea lo mejor para él y lo mejor para el club. Si vuelve, este es su lugar también, así que no pienso más allá de eso”.

Fernando de Paul y la campaña de Colo Colo

Por otro lado, el portero de los albos realizó un crítico balance sobre el rendimiento del equipo en la presente temporada y reconoció que “tuvimos golpes duros durante todo el campeonato, pero hay que reponerse”.

“Acá la exigencia siempre es máxima y ahora depende de nosotros. No queríamos llegar de esta manera a fin de año, es la realidad. Estamos muy dolidos, con mucha bronca, pero ahora tenemos que dejar eso un poco de lado y enfocarnos en los tres rivales que tenemos. No tenemos margen”, añadió.

En esa línea, descartó que el hecho de clasificar a la Copa Sudamericana alcance para salvar el año. “Lo que perdimos durante el año no lo vamos a recuperar, es así, pero tenemos la posibilidad de terminar clasificando una Copa. Este club siempre tiene que estar en una copa internacional, pero también es verdad que no es lo que esperábamos”, afirmó.

Además, De Paul defendió de las críticas a Esteban Pavez y respaldó el trabajo del técnico Fernando Ortiz. “Esteban es nuestro capitán, junto al Vicho (Pizarro) y Arturo (Vidal). Por más que se hable, nosotros tenemos claro quiénes son nuestros líderes y no nos modifica nada eso”, apuntó.

“Nos hemos sentido muy bien no solo con Fernando, sino que con todo su cuerpo técnico. Creo que tiene una muy buena manera de trabajar, muy organizado y si bien nos ha costado mantener su idea a lo largo de un partido, como todo se necesita un tiempo. Él agarró un equipo en funcionamiento, armado y en el momento en que tome sus propias decisiones para formar un equipo seguramente va a ser mejor aún", sentenció sobre el DT de Colo Colo.