La increíble petición del Barcelona a Robert Lewandowski: “Necesitamos que no hagas más goles”

En la biografía del delantero polaco se reveló un polémico episodio que vivió con la dirigencia del club español.

Robert Lewandowski se ha convertido en una de las figuras del FC Barcelona en los últimos años, llegando a ganar tres títulos en la misma cantidad de temporadas.

Además, se ha catapultado como el máximo anotador del equipo, con 108 goles en apenas 159 partidos, datos que parecerían siempre alentadores, pero que para el club “blaugrana” se transformaron en un problema.

Según relata el escritor polaco Sebastian Staszewski, encargado de darle vida a la biografía del atacante, en uno de los capítulos reveló que en la temporada 2022-2023, cuando el Barça ya era campeón de La Liga a falta de dos fechas para el final, la dirigencia encabezada por Joan Laporta le pidió un particular favor: “Robert, necesitamos que dejes de marcar goles en las últimas dos jornadas”.

Esto, porque existía una cláusula con el Bayern Múnich en la cual, si Lewandowski llegaba a los 25 goles, el cuadro español debía abonarle al conjunto “bávaro” 2,5 millones de euros.

La biografía señala que el delantero quedó impresionado por esta petición y, aunque no se entregan detalles sobre su respuesta, lo cierto es que en las últimas dos jornadas no volvió a marcar, pese a jugar ambos partidos. Sin embargo, de todas formas fue el “Pichichi” de La Liga, por encima de Karim Benzema.

