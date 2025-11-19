“Es muy poco ético, pero...”: director de Azul Azul cuestiona la permanencia de Clark como presidente de la U de Chile / Redgol / Agencia Uno

La polémica en torno al presente que vive el presidente de Azul Azul, Michael Clark, luego que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) lo sancionara por irregularidades financieras en el manejo de Sartor AGF.

Al respecto, uno de los integrantes del directorio del cuadro universitario laico, Daniel Schapira, conversó con ADN Deportes, manifestando su incomodidad ante el castigo emitido contra el líder del club.

“Nada nuevo bajo el sol. Si bien no había sanción, todo esto ya lo conocíamos. Desde nuestro punto de vista, esta sanción no está directamente relacionada con la querella que tenemos contra Clark por la OPA fallida. Es un tema con Sartor”, partió diciendo, aunque valoró los avances en torno a la claridad respecto de quiénes están detrás de la propiedad mayoritaria de la U de Chile.

“Esto es un precedente, el círculo se está estrechando y esta gente está cada vez más complicada. El tiempo va a terminar demostrando todo lo que nosotros sabemos (...) Cada vez quedan menos dudas para saber quiénes son los dueños, más cerca de demostrarlo. Vamos para allá. Mientras tanto, es la situación que hay”, dijo Daniel Schapira, asegurando que este tipo de situaciones debe implicar resoluciones a corto plazo en el manejo del equipo.

“Hay cosas en las que hay que empezar a apretar. No se pueden traer jugadores de Huachipato nunca más después de todo lo que se ha demostrado, por ejemplo. No es ánimo de ponernos a pelear tampoco, no le haría bien a la institución”, comentó.

Daniel Schapira y el futuro de Michael Clark

El director de Azul Azul cuestionó el hecho que el sancionado dirigente se pueda mantener en el cargo, pero reconoció que no hay forma de que salga de la institución.

“Todavía tiene un montón de recursos a los cuales puede acudir. Nadie le puede imponer que renuncie a la presidencia. Este tema todavía tiene para un tiempo. Por muy poco ético o moral que parezca que sea el presidente, legalmente puede seguir siéndolo y nadie le puede decir que no. Puede haber un tema ético complejo, la casa de estudios puede tener su idea, pero Clark tiene su derecho de recurrir a las acciones legales que tenga que hacer. Dejemos que las instituciones funcionen”, enfatizó, apuntando a un tema más allá de lo legal en sí.

“Por muy poco ético que siga presidiendo el club, si él quiere, lo va a seguir haciendo. Obviamente es incómodo. No es novedoso. No me corresponde tampoco exigirle nada, no tengo las facultades”, cerró Daniel Schapira en ADN Deportes.