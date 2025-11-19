;

Es el país más pobre de América, no juega de local hace 4 años por la violencia y hoy celebra una histórica clasificación al Mundial 2026

En medio de un complejo contexto sociopolítico, la selección de Haití timbró su boleto a la Copa del Mundo por segunda vez en su historia.

Bastián Lizama

@fhfhaiti

@fhfhaiti

La selección de Haití celebró este martes una histórica clasificación al Mundial 2026, luego de vencer por 2-0 a Nicaragua, resultado que les permitió ganar el Grupo C de las Clasificatorias de la Concacaf.

La nación más pobre de América, azotada por un terremoto hace 4 años y hoy sumida en una guerra callejera entre pandillas, timbró su boleto a la Copa del Mundo por segunda vez en su historia, 52 años después de jugar en el Mundial de Alemania 1974.

Al margen de la hazaña deportiva, la gesta del equipo dirigido por Sébastien Migné cobra aún más relevancia considerando la compleja realidad sociopolítica que atraviesa el país caribeño.

El duro contexto que enmarca la clasificación de Haití

Lo hecho por la selección de Haití, que clasificó al Mundial sin jugar un solo partido en su propio país y en pleno estado de emergencia por una crisis de inseguridad extrema, tiene tintes de un guion cinematográfico.

En 2021, el país se vio golpeado tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, un hecho que marcó el inicio de un deterioro aún mayor en la seguridad interna.

Desde entonces, poderosas pandillas han tomado el control de gran parte del territorio, incluyendo a Puerto Príncipe, donde dominan cerca del 85% de la capital.

El impacto ha sido tal que el Estadio Nacional Sylvio Cator, tradicional casa de la selección haitiana, está tomado y totalmente inutilizable para encuentros oficiales. De hecho, el combinado caribeño no juega como local en su propio país desde hace cuatro años, viéndose obligado a disputar sus compromisos en Curazao.

A pesar de este escenario, los dirigidos por el francés Sébastien Migné lograron regalarle al pueblo haitiano una gran alegría, que volverán a ver a su país en una Copa del Mundo después de 52 años.

