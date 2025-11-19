;

Colo Colo rompe una “tradición”: el inesperado lugar que eligió para realizar su pretemporada 2026

Según información de ADN Deportes, el primer equipo de los albos no se moverá de Chile, a diferencia de los últimos años en que viajó a Argentina o Uruguay para iniciar sus trabajos.

A falta de tres fechas para el término del Campeonato Nacional 2025 y con su clasificación a la Copa Sudamericana aún en suspenso, Colo Colo comenzó a tomar decisiones claves de cara a la temporada 2026.

Hace algunos días, ADN Deportes adelantó que Fernando Ortiz se mantendrá como técnico de los albos para el próximo año, independiente si es que logra obtener un cupo o no al certamen continental.

ADN

Ahora, la dirigencia del “Cacique” zanjó otro asunto clave: el lugar donde el primer equipo realizará su pretemporada. Una decisión relevante si se considera que, en los últimos cuatro años, el plantel viajó a Argentina y Uruguay para iniciar sus trabajos y disputar una serie de amistosos.

No obstante, esta situación cambiará en 2026. Según información de ADN Deportes, Colo Colo realizará su pretemporada en el complejo del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup), ubicado en la comuna de Pirque.

La preparación de los albos comenzaría el próximo 3 de enero y se extenderá por cerca de 10 días. Por ahora, lo único seguro es que el “Cacique” no se moverá de Chile y todo apunta a que sus primeros amistosos también se jugarán en territorio nacional.

