En la edición de Los Tenores de este lunes 17 de noviembre, nuestros panelistas analizaron el triunfo de La Roja sobre Rusia en el amistoso del sábado e hicieron la previa del duelo ante Perú de este martes.

Gonzalo Jara, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Víctor Cruces y Carlos Costas, escucharon las declaraciones de Nicolás Córdova y Benjamín Kuscevic en conferencia de prensa, y a Manuel Barreto, entrenador de la selección peruana, que habló con ADN Deportes.

Además, comentaron los primeros movimientos de la Universidad de Chile y Colo Colo pensando en el mercado de fichajes de 2026 y dialogaron con Carlos Chandía, exárbitro del fútbol chileno y electo a diputado en las recientes Elecciones Parlamentarias.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 17 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.