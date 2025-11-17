;

VIDEO. Los Tenores anticiparon el amistoso de La Roja ante Perú y conversaron con Carlos Chandía

En el programa de este lunes, nuestros panelistas analizaron las palabras de Nicolás Córdova y Benjamín Kuscevic en conferencia de prensa, escucharon a Manuel Barreto, entrenador de la selección peruana y más.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este lunes 17 de noviembre, nuestros panelistas analizaron el triunfo de La Roja sobre Rusia en el amistoso del sábado e hicieron la previa del duelo ante Perú de este martes.

Gonzalo Jara, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Víctor Cruces y Carlos Costas, escucharon las declaraciones de Nicolás Córdova y Benjamín Kuscevic en conferencia de prensa, y a Manuel Barreto, entrenador de la selección peruana, que habló con ADN Deportes.

ADN

Además, comentaron los primeros movimientos de la Universidad de Chile y Colo Colo pensando en el mercado de fichajes de 2026 y dialogaron con Carlos Chandía, exárbitro del fútbol chileno y electo a diputado en las recientes Elecciones Parlamentarias.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 17 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

