Atlético Bucaramanga presiona a la U por Luciano Pons: esto es lo que pide Azul Azul para vender al delantero

Según información de ADN Deportes, la Universidad de Chile ya rechazó dos ofertas del club colombiano, ya que esperan recibir el monto de la cláusula de venta acordado cuando se acordó su préstamo.

Un jugador que ha tenido un renacer futbolístico tras dejar la Universidad de Chile es Luciano Pons, delantero centro que en 2024 fue muy criticado por parte de la hinchada azul.

Fue por eso que, tras anotar apenas cuatro ocasiones y ser recordado por fallar un gol que le podría haber otorgado a la U la chance de disputar el torneo en un mano a mano histórico con Colo Colo, se marchó cedido al Atlético Bucaramanga, donde la está rompiendo.

En apenas 46 partidos, el argentino de 35 años ha convertido 22 goles, convirtiéndose en uno de los máximos artilleros del fútbol colombiano y despertando el deseo del conjunto “Leopardo” de continuar con él en sus filas.

Según el periodista colombiano Javier Mantilla, reportero especializado en el Atlético Bucaramanga, quien conversó con ADN Deportes, tanto el equipo auriverde como el propio Luciano Pons ya presionan a Azul Azul para que acepten una oferta menor a la cláusula de compra, que es de 500 mil dólares.

Lo que indican desde Colombia es que el futbolista ya hizo saber su intención de seguir en Bucaramanga, mientras que la dirigencia del club ya ha enviado dos ofertas a la U por cifras cercanas a los 300 mil dólares, algo que en Chile no han aceptado, ya que esperan recibir el monto acordado al momento de sellar el préstamo.

De todas maneras, las negociaciones siguen abiertas y solo restaría que desde el club colombiano suban un poco la oferta para que finalmente puedan quedarse con su goleador, permitiéndole a los azules sumar dinero fresco a sus arcas.

