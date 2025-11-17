Chile disputa su último partido de 2025: cuándo enfrenta a Perú, dónde, a qué hora y quién transmite por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La selección chilena trabaja desde la semana pasada en Sochi para disputar la última fecha FIFA del año.

El elenco dirigido por Nicolás Córdova se impuso a Rusia por 2-0 y ahora buscará culminar el 2025 con su tercera victoria seguida.

Para ello, La Roja se medirá nuevamente ante Perú, elenco al cual ya derrotó el mes pasado, en La Florida.

La “Bicolor” también está en proceso de recambio tras quedar fuera del Mundial 2026 y buscará igualmente un triunfo, considerando que solo igualaron 1-1 con Rusia días atrás.

Chile vs. Perú, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Chile y Perú, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de CHV Deportes.

Recuerda que toda la acción del fútbol chileno lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 18 de noviembre

14:00 hrs | Chile vs. Perú | Estadio Olímpico Fisht, Sochi