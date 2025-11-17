;

PREVIA. Chile disputa su último partido de 2025: cuándo enfrenta a Perú, dónde, a qué hora y quién transmite por TV

La Roja disputará una nueva edición del “Clásico del Pacífico”, pero lejos de Sudamérica. Trasmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Chile disputa su último partido de 2025: cuándo enfrenta a Perú, dónde, a qué hora y quién transmite por TV

Chile disputa su último partido de 2025: cuándo enfrenta a Perú, dónde, a qué hora y quién transmite por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La selección chilena trabaja desde la semana pasada en Sochi para disputar la última fecha FIFA del año.

El elenco dirigido por Nicolás Córdova se impuso a Rusia por 2-0 y ahora buscará culminar el 2025 con su tercera victoria seguida.

Revisa también:

ADN

Para ello, La Roja se medirá nuevamente ante Perú, elenco al cual ya derrotó el mes pasado, en La Florida.

La “Bicolor” también está en proceso de recambio tras quedar fuera del Mundial 2026 y buscará igualmente un triunfo, considerando que solo igualaron 1-1 con Rusia días atrás.

Chile vs. Perú, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Chile Perú, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de CHV Deportes.

Recuerda que toda la acción del fútbol chileno lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 18 de noviembre

  • 14:00 hrs | Chile vs. Perú Estadio Olímpico Fisht, Sochi

Contenido patrocinado

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa &#039;Costume Art&#039;?

Ya se conoce la temática de la exhibición de la Met Gala 2026: ¿Qué significa 'Costume Art'?

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad