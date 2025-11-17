;

Mapa de poder: este fue el pacto que obtuvo más diputados en las Elecciones Legislativas en Chile 2025

Además, se conocieron los 3 partidos políticos que más parlamentarios tendrán en el Congreso desde marzo de 2026.

El pasado domingo 16 de noviembre, Chile se volcó en las urnas en una nueva Elección Presidencial.

Según datos del Servicio Electoral (Servel), y con el 99.9% de las mesas escrutadas, Jeannette Jara obtuvo la primera mayoría (26,85%), seguida por José Antonio Kast (23,92%), por lo que ambos disputarán la presidencia en segunda vuelta.

Asimismo, se informó cuál fue el pacto político que obtuvo más diputados en este proceso eleccionario.

Este fue el pacto que obtuvo más diputados en las Elecciones Presidenciales

Según el Servel, el pacto Unidad por Chile, compuesto por la DC-PPD-PS-PC-FA-PR-PL, fue el que obtuvo más diputados, con 61 candidatos electos.

En el segundo lugar aparece Cambio por Chile, compuesto por Republicanos-Libertarios-Social Cristiano, con 42 parlamentarios elegidos.

Finalmente, Chile Grande y Unido (RN-UDI-EVO), alcanzó 34 escaños.

En tanto, los 3 partidos políticos con más diputados electos son:

  • Republicanos: 31
  • UDI: 18
  • Frente Amplio: 17

