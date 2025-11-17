“Cada partido es una nueva historia”: DT de Perú aborda el segundo “Clásico del Pacífico” en poco más de un mes / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En la previa al duelo de la selección chilena contra Perú, este martes en Sochi, en ADN Deportes conversamos con el DT del cuadro incaico, Manuel Barreto.

Quien se encuentra como interino al mando del Rímac reconoció que, tal como planteó Nicolás Córdova, ambos elencos se encuentran en transición tras no haber clasificado al Mundial 2026.

“Tiene toda la razón, solo que algunos meses más tarde. Chile inició un proceso de transición dentro de la eliminatoria, nosotros hace un mes”, enfatizó, planteando su interés en buscar variantes para el plantel peruano.

“Estamos buscando sumar el universo de jugadores con los que cuenta Perú, hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo al Mundial y que necesitamos sumarlo de cara al 2027, cuando comience la competición oficial”, dijo Manuel Barreto, que desestimó que el haber jugado hace poco más de un mes con Chile, en La Florida, sea factor ahora en Sochi.

“Va a ser un partido característico de eliminatorias sudamericanas. Con Rusia fue más limpio, acá son partidos más cortados, más duros. Esperamos un partido durísimo, como en La Florida. Sirve porque te vas conociendo un poquito, pero después cada partido es una nueva historia”, concluyó el DT de Perú en ADN Deportes.