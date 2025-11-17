“La U me llegó al corazón, no solo por el canto”: Dyango visita al plantel azul / YouTube Universidad de Chile

Durante la jornada de este lunes, la U de Chile retomó los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, pero con un agregado especial de cara al juego ante O’Higgins.

Esto porque hasta La Cisterna llegó un ilustre fanático del elenco universitario laico.

Se trata del cantante español Dyango, que está en Chile para presentarse este viernes 21 en el Teatro Caupolicán.

Aprovechando su nueva estadía en el país, se presentó en el Centro Deportivo Azul para conocer al actual plantel y cuerpo técnico, repasando la historia que lo vinculó para siempre con el club luego que “Los de Abajo” adaptaran una de sus canciones, Corazón Mágico, para alentar al equipo.

“Qué sensación tan hermosa. Cuando lo escuché por primera vez dije, no puede ser, es mi canción. Y salí a mitad del campo. Y se ganó. La gente piensa que iba a ver a la Unión Española, pero vi a la U y me llegó al corazón, no solo por el canto. Es un sentimiento”, recordó en diálogo con el sitio oficial de la U de Chile.

“Debo tener 30, 40 camisetas de la U. Todas las veces que vengo me vienen a regalar camisetas al hotel. Todo lo que ha salido de la U lo tengo en mi casa”, reconoció Dyango, que conversó animadamente con el técnico Gustavo Álvarez, además de parte del plantel, tras lo cual recibió una camiseta estampada con su nombre de parte del capitán, Marcelo Díaz.

“Jugué de medio estorbo, de esos que nunca tocan la pelota. Alguna vez jugué contra los históricos del Barcelona, de lateral derecho, y me pasaban por encima”, le dijo, entre risas, Dyango al repasar su discreta relación con el fútbol.