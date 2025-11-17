;

VIDEO. “La U me llegó al corazón, no solo por el canto”: Dyango visita al plantel azul

El histórico cantante español, cuyo hit “Corazón Mágico” fue adaptada por la barra del club, conoció el Centro Deportivo Azul.

Carlos Madariaga

“La U me llegó al corazón, no solo por el canto”: Dyango visita al plantel azul

“La U me llegó al corazón, no solo por el canto”: Dyango visita al plantel azul / YouTube Universidad de Chile

Durante la jornada de este lunes, la U de Chile retomó los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, pero con un agregado especial de cara al juego ante O’Higgins.

Esto porque hasta La Cisterna llegó un ilustre fanático del elenco universitario laico.

Revisa también:

ADN

Se trata del cantante español Dyango, que está en Chile para presentarse este viernes 21 en el Teatro Caupolicán.

Aprovechando su nueva estadía en el país, se presentó en el Centro Deportivo Azul para conocer al actual plantel y cuerpo técnico, repasando la historia que lo vinculó para siempre con el club luego que “Los de Abajo” adaptaran una de sus canciones, Corazón Mágico, para alentar al equipo.

“Qué sensación tan hermosa. Cuando lo escuché por primera vez dije, no puede ser, es mi canción. Y salí a mitad del campo. Y se ganó. La gente piensa que iba a ver a la Unión Española, pero vi a la U y me llegó al corazón, no solo por el canto. Es un sentimiento”, recordó en diálogo con el sitio oficial de la U de Chile.

Debo tener 30, 40 camisetas de la U. Todas las veces que vengo me vienen a regalar camisetas al hotel. Todo lo que ha salido de la U lo tengo en mi casa”, reconoció Dyango, que conversó animadamente con el técnico Gustavo Álvarez, además de parte del plantel, tras lo cual recibió una camiseta estampada con su nombre de parte del capitán, Marcelo Díaz.

“Jugué de medio estorbo, de esos que nunca tocan la pelota. Alguna vez jugué contra los históricos del Barcelona, de lateral derecho, y me pasaban por encima”, le dijo, entre risas, Dyango al repasar su discreta relación con el fútbol.

Contenido patrocinado

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

¿Cuándo es el Miss Universo 2025? Te contamos cómo puedes ver EN VIVO el certamen de belleza

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

La evolución de estilo de Shakira: De rockera noventera a diva urbana

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

¿Beneficio de hasta $100.000 se pagará a fin de mes de noviembre? Revisa la fecha de pago del Bono por Años Cotizados

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas &#039;Ofertas de vuelos&#039;

Google lanza herramienta con IA para encontrar vuelos baratos: así funcionan las nuevas 'Ofertas de vuelos'

&#039;Me patearon dos días antes de mi lanzamiento&#039;: Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

'Me patearon dos días antes de mi lanzamiento': Figura de TV vive difícil momento tras quiebre amoroso previo a importante evento

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Gordon Lightfoot: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Revelan primer adelanto de &#039;Moana&#039; live-action: Así se ve la protagonista

Revelan primer adelanto de 'Moana' live-action: Así se ve la protagonista

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: &#039;Se merecen lo mejor&#039;

Estrella del fútbol confirma relación con ex de reconocido artista nacional y en redes sociales no lo pueden creer: 'Se merecen lo mejor'

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

Esta fue la mejor presentación de Chile en Miss Universo: han pasado 38 años de aquel entonces

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad