VIDEOS. La Roja vuelve a sonreír: Chile supera a Rusia y celebra en su penúltimo partido del 2025

Con goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton, el equipo de Nicolás Córdova se impuso en su primer amistoso internacional en Sochi.

Bastián Lizama

La selección chilena volvió a sonreír este viernes al vencer por 2-0 a Rusia en el Estadio Olímpico de Sochi, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre y que marcó su penúltima presentación del año.

El equipo de Nicolás Córdova no tuvo un arranque sencillo, ya que los locales se adueñaron rápidamente del balón y llegaron con peligro al arco nacional en los primeros minutos. De hecho, Lawrence Vigouroux respondió con dos atajadas claves para evitar la apertura del marcador.

La primera llegada de La Roja se produjo recién a los 21′ a través de Darío Osorio. El atacante del Midtjylland entró al área tras una recuperación de Rodrigo Echeverría, pero su remate fue bloqueado a tiempo por Igor Diveev y, en el rebote, Gonzalo Tapia quedó pasado para cazar el rebote.

Pese a la superioridad de Rusia en la primera mitad, Chile logró romper el cero pasada la media hora de juego por medio de Gonzalo Tapia (36′). El delantero del São Paulo aprovechó otra recuperación de Javier Altamirano, le ganó la posición a Diveev y definió al segundo palo para anotar el 1-0.

En el complemento, el combinado nacional mostró una mejor versión ante una selección rusa que adelantó sus líneas y buscó insistentemente el empate. Incluso, estuvo cerca de encontrar la igualdad a los 72’, cuando un disparo de Maksim Glushenkov se estrelló en el palo.

Con la desesperación del local, Chile encontró la segunda cifra gracias a Ben Brereton (75′). El delantero del Derby County, que había ingresado minutos antes desde la banca, capturó un rebote en el área tras un error defensivo de los rusos y en una inmejorable posición remató para poner el definitivo 2-0.

Con esta victoria, La Roja se enfocará ahora en su próximo y último amistoso del año contra Perú, programado para el martes 18 de noviembre a las 14:00 horas en el mismo Estadio Olímpico de Sochi.

