VIDEO. Los Tenores conversaron con Gamadiel García sobre su salida de la presidencia del Sifup

En el programa de este miércoles, nuestros panelistas comentaron las palabras de Gustavo Álvarez en la previa del partido con Lanús por Copa Sudamericana, analizaron el presente de Colo Colo y mucho más.

Javier Catalán

En la edición de Los Tenores de este miércoles 22 de octubre, nuestros panelistas comentaron la conferencia de prensa de Gustavo Álvarez en la previa del partido de la Universidad de Chile ante Lanús por la Copa Sudamericana.

Danilo Díaz, Cristian Arcos, Pancho Mouat, Víctor Cruces y Carlos Costas dialogaron con Gamadiel García, quien dejó la presidencia del Sifup para recalar en el Fifpro, sindicato de futbolistas de nivel internacional.

ADN

Además, comentaron el presente de Colo Colo, donde analizaron la situación de todos los jugadores que el “Cacique” tiene cedidos en otros clubes.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 22 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

