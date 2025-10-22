;

Al presidente de Peñarol le preguntan sobre el futuro de Brayan Cortés y esto responde: “Ahora...”

Ignacio Ruglio abordó las dudas en torno a la continuidad del portero chileno, quien finaliza su préstamo a fin de año.

Bastián Lizama

@OficialCAP

@OficialCAP

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se refirió a las dudas sobre el futuro de Brayan Cortés, cuyo préstamo con el club uruguayo finaliza a fines de este 2025 y, de momento, deberá regresar a Colo Colo.

En diálogo con el programa Tirando Paredes, el mandamás del “Manya” explicó que portero chileno “tiene contrato hasta final de año y hay opción de compra, que podemos ejercer o no”.

“Si Peñarol quiere quedarse con el jugador, habrá que negociar con Colo Colo y con el jugador”, agregó Ruglio, quien fue tajante y recalcó que aún no empiezan a pensar en el próximo 2026.

“Ahora no es el momento de hablar de su negociación. Brayan Cortés tiene que concentrarse en los próximos dos campeonatos que nos estamos jugando. Esperemos que salgan bien", afirmó.

Por último, el directivo señaló que “entiendo que los portales chilenos necesitan información, es parte del juego. Pero ahora nosotros nos enfocamos en campeonar y después de eso ver como se arma el plantel del año que viene“.

Cabe destacar que Peñarol tendría que pagar cerca de 1,4 millones de dólares para quedarse con el pase de Cortés, aunque el elenco charrúa buscaría negociar para reducir el costo y pagarlo en cuotas.

