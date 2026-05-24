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Nueva formalización contra Alberto Larraín y Constanza Gómez por “caso Procultura”: investigan desvío de recursos fiscales

Contraloría apuntó a recursos asignados sin concursos públicos ni fiscalización adecuada.

Felipe Romo

Nueva formalización contra Alberto Larraín y Constanza Gómez por “caso Procultura”: investigan desvío de recursos fiscales

Alberto Larraín y Constanza Gómez enfrentarán una nueva formalización por el “caso Procultura” por el uso de fondos públicos en proyectos que nunca terminaron sus obras mediante fundación liderada por el psiquiatra junto a varios gobiernos regionales.

Esto fue presentado por el fiscal Cristián Aguilar ante el Juzgado de Garantía, donde según informó La Tercera, se les procesarán por seis delitos de apropiación indebida.

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Según antecedentes de la investigación Larraín y su representante legal Constanza Gómez tendrían responsabilidades directas en las irregularidades detectadas, con contratos firmados con el gobierno regional de Antofagasta y el Seremi de vivienda de la zona.

Contraloría indico que estos recursos millonarios fueron adjudicados sin concursos públicos, además de no contar con el debido proceso de fiscalización acerca del uso de los dineros.

Esta será la segunda formalización que atraviesan Larraín y Gómez, ya que anteriormente enfrentaron una acusación por su vinculo con las aristas del “caso Procultura” en la Gobernación Metropolitana, que derivó en una orden de detención para ambos.

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