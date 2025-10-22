Tras sufrir infarto en el Claro Arena: la UC prepara homenaje a Patricio Toledo en el Clásico Universitario

Universidad Católica y la U de Chile animarán este domingo una nueva edición del Clásico Universitario. Se trata de un partido que tendrá varios componentes especiales, pues se jugará por primera vez en el Claro Arena y será clave para definir un cupo directo a la próxima Copa Libertadores.

Pero eso no es todo. Según pudo conocer ADN Deportes, desde Cruzados están preparando un homenaje para Patricio Toledo, quien sufrió un infarto el pasado 28 de septiembre mientras disputaba el partido “Adiós Capitanes” en el renovado recinto de San Carlos de Apoquindo.

El exportero de 63 años, quien tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y fue dado de alta hace algunas semanas, ya recibió la invitación por parte del cuadro precordillerano y se espera que asista al duelo frente a la U.

En caso de no existir inconvenientes de última hora, Patricio Toledo tendrá un esperado reencuentro con los hinchas de la UC, luego del preocupante episodio que conmocionó a todo el fútbol chileno hace casi un mes.

Cabe recordar que el partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile se disputará este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena, por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.