Encuesta Cadem revela los ministros mejor y peor evaluados del Gobierno de Kast: Lincolao y García Ruminot encabezan sendos listados

El gobierno del Presidente José Antonio Kast ha tenido un complejo inicio que desembocó en su primer cambio de mano durante los últimos días. Esto significó la salida de Mara Sedini y Trinidad Steinert del equipo ministerial del mandatario.

En este contexto la encuesta Cadem reveló a los ministros mejor y peor evaluados de mayo, con cambios importantes respecto al mes anterior en medio de la conversación sostenida con la Megareforma.

La actual ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile Ximena Lincolao es la peor evaluada, y sufrió una caída de diez puntos en relación al mes anterior.

Le sigue el Ministro de Hacienda de Chile Jorge Quiroz, quien a pesar de este indicativo mejoró su evaluación en tres puntos. Ximena Rincón (Energía) y Natalia Duco (Deporte) cierran como las peor calificadas, ambas con caídas de dos y un punto respectivamente.

En contraparte como los mejor evualuados se encuentran el Ministro Secretario General de la Presidencia de Chile, José García Ruminot con 57 puntos junto al biministro Daniel Mas (Economía, Fomento y Turismo de Chile).

En cuanto al ministro más influyente de la cartera del presidente José Antonio Kast vuelve a aparecer Jorge Quiroz (Hacienda) con 53 puntos, con un crecimiento importante de casi 30 unidades en este ámbito.