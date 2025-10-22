;

“No es una preocupación”: Gustavo Álvarez desestima la falta de ritmo de la U de Chile respecto a Lanús para jugar Copa Sudamericana

El entrenador de los azules remarcó que el plantel tiene el foco en el choque del jueves, sin descuidar el Clásico Universitario del domingo.

Carlos Madariaga

Gustavo Álvarez valoró el desarrollo de los trabajos de la U de Chile de cara al encuentro de mañana jueves ante Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

“Tuvimos una semana larga después de mucho tiempo. Pudimos recuperar a casi todos, salvo Nicolás Fernández, que está con una molestia”, aseguró en conferencia de prensa, sin dar demasiadas pistas de cómo configurará la ofensiva del equipo.

Di Yorio es un jugador potente, con necesidad de espacio. Contreras tiene buena técnica en espacio reducidos. Guerra es un 9 con movilidad, con una técnica de asociación en un espacio intermedio entre el ataque y el mediocampo”, planteó el argentino, asegurando que no hay preocupación solo por un jugador de Lanús.

Es un equipo organizado y práctico, sabe a lo que juega. Hay virtudes en todo el equipo que hacen que funcione, no solo Marcelino Moreno”, dijo Gustavo Álvarez, remarcando que el hecho de no jugar hace 10 días no influirá en la U de Chile, en comparación con un cuadro granate que, en el mismo período, sumó victorias sobre Independiente y Godoy Cruz.

“Somos un equipo con ritmo. Si nos enfocamos en esta recta final, desde el último partido con Palestino a aquí, solo cuatro jugadores jugaron ese partido del viernes y no todos completaron los 90 minutos. Llegamos bastante parejos, no es una preocupación”, resaltó.

El Clásico Universitario

Gustavo Álvarez no varió su discurso público y remarcó que tienen que ir juego a juego, aun cuando tras el choque con Lanús deberán visitar a la UC el domingo por el Claro Arena.

Siempre nos vamos a enfocar en el próximo paso, entregando lo máximo. Es una mentalidad responsable, centrarnos siempre en dar lo mejor en el día a día, que te aumenta las posibilidades de ganar”, dijo, apuntando a no aflojar en el torneo local, donde está la pelea por el “Chile 2″.

Mientras los partidos estén en programación, uno puede dar puntos de vista, pero cuando ya está fijada la programación, que aceptarlo, prepararse y ganar. Eso es lo que haremos el domingo”, cerró el DT de la U de Chile.

